Psd e Libera scaldano i motori: "Siamo la vera novità delle elezioni"

Il progetto tra Psd e Libera poggia su valori comuni, Europa, ed è guidato da una forte spinta progressista e riformista. Quanto avvenuto con la Reggenza – sottolinea Gerardo Giovagnoli – ha accelerato la fine della legislatura, avvenuta però “senza traumi”, “in maniera unanime”, “buon segnale – afferma - per la costruzione delle prossime alleanze”. Entrambi i partiti il 25 marzo festeggeranno, insieme al PS, l'Arengo, e a luglio i 50 anni della Carta dei Diritti, valori ed idee “a fondamento dell'agire politico”, nella consapevolezza che “i processi democratici hanno la priorità assoluta su tutto”.

Ad unire anche la messa in sicurezza dei conti pubblici, la salvaguardia dello stato sociale e la certezza che in questa fase di cambiamento servano stabilità e rappresentatività. Di certo la Reggenza ha rappresentato un importante banco di prova: “La nostra proposta – dice Giuseppe Maria Morganti – è stata migliore dal punto di vista politico”, “porta una garanzia di pluralità e rispetto delle regole democratiche”, aggiunge Luca Lazzari, “ha creato condizioni di fiducia tra i nostri partiti”, rileva Alessandro Bevitori. Ma i rapporti con la Dc, nonostante lo “sgambetto”, non si sono interrotti. A chi chiede conto di recenti incontri, il Psd conferma il dialogo: la Dc – ricorda Giovagnoli – “ha portato avanti l'Accordo Ue convintamente. E' una base di partenza difficilmente ignorabile. Non significa – rimarca - che i giochi siano conclusi. Il quadro è articolato, la Dc sta chiudendo un accordo con AR”. “Le interlocuzioni fra partiti sono continue” aggiunge Morganti- “è da un anno che Libera si confronta con la DC”. “La politica è dialogo, non bisogna stupirsi se tra forze politiche ci si confronta. Anzi, è auspicabile”, rimarca Bevitori. “Quel che interessa a noi di Libera, Psd e Ps - sottolinea - è dare prospettiva al paese”. Se le prossime settimane saranno decisive per gettare le basi per la prossima legislatura, si attende che Psd e Libera sciolgano il nodo: si presenteranno alle elezioni con lista unica o in coalizione? “Entrambe le opzioni hanno pro e contro” - risponde Luca Lazzari: “In questo momento ci stiamo concentrando su contenuti e programma. Con la Reggenza e l'istanza sulla cittadinanza abbiamo dato prova del potenziale del nostro progetto politico che è il vero elemento di novità delle prossime elezioni”.