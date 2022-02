Psd: "Inaccettabile svilire il percorso di San Marino verso l'accordo di associazione con l'Ue"

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici ringrazia il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per le parole rivolte al Titano, tese a valorizzare in particolare «il percorso associativo alla comune casa europea», ovvero il negoziato per un Accordo di associazione con l’Ue. Per il Psd “il riconoscimento dell’opzione europea è fatto istituzionale”, svilirlo – rimarcano - significa anche ledere la dignità dello sforzo di un piccolo Stato che cerca il suo legittimo e peculiare posto nell’Europa unita: ciò è inaccettabile. Oggi – conclude il Gruppo Esteri del Psd - tutti dovrebbero quantomeno rispettare questo sforzo, definito legittimamente nel nostro quadro istituzionale democratico come obiettivo imprescindibile per la nostra Repubblica”.

