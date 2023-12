Ratificato il Decreto Npl: accordo bipartisan sugli emendamenti

Il dibattito in aula. Sfoglia la videogallery per le reazioni dalla politica

La chiave di volta per sbloccare la ratifica del Decreto sugli npl – con un dibattito che si stava trascinando da due giorni, rallentato dall'ostruzionismo dell'opposizione – è stata l'intesa raggiunta ieri sera fuori dall'aula, nella riunione tra il Segretario di Stato Marco Gatti e i rappresentanti di tutti i gruppi politici.

L'accordo si è basato sulla mediazione e la condivisione con la maggioranza e il Governo di alcune proposte dei partiti di minoranza. In estrema sintesi, rispetto al testo originario del decreto, sono state rafforzate le tutele per lo Stato che nell'operazione di cartolarizzazione mette una garanzia massima di 90 milioni (75+15) a fronte di un possibile recupero per le banche di crediti deteriorati per 130/140 milioni. Introdotte cautele più stringenti contro i possibili conflitti d'interesse per i soggetti coinvolti nell'operazione ed è stata elevata la garanzia che dovranno rilasciare le banche con la condizione che non potrà essere utilizzata per coprire i costi di gestione. Prevista inoltre una informativa dedicata destinata al Consiglio di Previdenza Iss e a Fondiss, per investire risorse nei titoli ABS senior che offriranno un rendimento ottimo, vicino al 9%.

In cambio delle concessioni ottenute l'opposizione ha ritirato tutti i suoi emendamenti, consentendo di sveltire la ratifica, anche se ha scelto di non partecipare al voto finale. Ora si attende l'imprimatur finale di Banca Centrale sulla cartolarizzazione e a metà dicembre, ha chiarito il Segretario Gatti, potrebbe già partire la collocazione dei titoli sul mercato.

Clicca qui per i commenti del Segretario di Stato Gatti e di tutte le forze politiche