Reggenza a Grenoble: incontri e festeggiamenti nelle immagini di France 3

Soddisfazione per la visita a Grenoble della Reggenza in occasione del 40° anniversario del Consolato e dell'Associazione dei cittadini sammarinesi che risiedono nella regione. Presente il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi. Visita – lo ricordiamo - scandita da diversi incontri con le autorità locali; mentre a Crolles – comune dove risiede la maggior parte dei cittadini del Titano – si sono svolti i festeggiamenti della Federazione Balestrieri Sammarinesi, che ha deliziato la cittadina con un'esibizione degli sbandieratori, ripresi dalle telecamere dell'emittente France 3 per le province d'Isere, Savoia ed Alta Savoia. Spettacolo che dimostra l’attaccamento e il mantenimento delle tradizioni più antiche, particolarità che da secoli caratterizzano e distinguono la Repubblica. Il Sindaco, Philippe Lorimier ha inoltre consegnato ai Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori la Medaglia della Città, simbolo del profondo legame tra le due realtà.