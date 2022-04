Repubblica Futura chiede chiarimenti sulla programmazione Grandi Mostre: "A quale costo?"

Repubblica Futura guarda alla programmazione delle Grandi Mostre in Repubblica, richiamata da apposita delibera del Congresso di Stato, prevedendo l'esposizione di opere di artisti importanti come Andy Warhol, Michelangelo, Goya, Batoni, Caravaggio. Un'operazione culturale pluriennale con quali costi? Cifre di cui in delibera non si fa menzione – sottolinea RF - né è chiaro quale sia il progetto secondo cui si sia sviluppata. C' è dietro un soggetto privato estero? Oppure una istituzione estera? - si chiedono. Domande lecite secondo Repubblica Futura poiché “per un’operazione culturale così ambiziosa, con potenziali ricadute turistiche, - rimarcano - è stato completamente escluso l’ufficio pubblico che ha l’incarico di gestire l’offerta culturale e i musei nella Repubblica ovvero gli Istituti Culturali, chiamati in causa solo per reperire il personale quattro mesi prima di ogni evento”.