Repubblica Futura su Commissione Esteri congiunta: "occasione persa"

Repubblica Futura torna sulla riunione congiunta delle Commissioni esteri di Consiglio e Senato che si è tenuta lo scorso giovedì definendola una grande occasione persa. “Al netto delle tante parole spese dai partiti di maggioranza, questa riunione ha dimostrato clamorosamente punti di vista di parlamentari italiani sul nostro paese, preoccupazioni, richieste di chiarimenti in campo di giustizia e sul nostro sistema bancario e finanziario. Ha messo in evidenza l’isolamento internazionale in cui Governo e maggioranza stanno conducendo la Repubblica” - scrivono.

Repubblica Futura definisce una Caporetto, quella che poteva essere una opportunità, a causa delle politiche portate avanti dall’attuale Governo, che stanno attirando l’attenzione e la preoccupazione di parlamentari non solo italiani. Lamentata anche la mancanza di risposte sul caso targhe.