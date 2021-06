Residenza atipica, quattro professionisti del ciclismo hanno fatto domanda per vivere a San Marino

Risiedere sul Titano sta diventando sempre più appetibile. Lo dimostrano le pratiche approdate sul tavolo del Congresso di Stato sia per la residenza atipica a regime fiscale agevolato che per quella rivolta ai pensionati. A soli sei mesi dall'approvazione della legge, una decina le richieste pervenute, quattro delle quali da parte di professionisti del ciclismo che partecipano a competizioni europee come Giro d'Italia e Tour de France.

Massimo riserbo sui nomi: due – italiani – hanno già ottenuto il via libera mentre per altri due atleti – entrambi sudamericani – è cominciato l'iter. Il Congresso ha 60 giorni per deliberare.

L'ondata di popolarità che ha investito San Marino sta dando i suoi frutti. L'utilizzo dello Sputnik, l'efficacia della campagna vaccinale e la somministrazione ai turisti hanno infatti catturato l'attenzione del mondo. Della piccola Repubblica hanno parlato in questi mesi media italiani e stranieri, comprese BBC e CNN.









“Siamo soddisfatti del successo che sta riscuotendo la norma” commenta il Segretario agli Esteri. La legge è nuova, il Governo la sta promuovendo, e dal prossimo anno - spiega Luca Beccari - sarà possibile misurarne l'efficacia. Nel frattempo in Consiglio andrà in ratifica un decreto con correttivi che ne migliorano l'impianto. “La sua filosofia, mutuando ciò che fanno altri Stati, è favorire l'insediamento in territorio, grazie ad un regime fiscale concorrenziale, di persone con professioni particolari, dallo sport all'arte, così come pensionati con un background professionale importante” - afferma Beccari, “permettendo da una parte di aumentare fonti di entrata e dall'altra di offrire ricadute positive in termini di partecipazione nella società.

Del resto – fa notare - accogliere una comunità di residenti formata da atleti, artisti, ex imprenditori o funzionari di realtà importanti, contribuisce a dare impulso alla vita del paese”. Il Congresso ha poi deciso di mettere a disposizione in Campo Bruno Reffi, dal 26 giugno al 4 settembre, impianti audio/video anche per eventi organizzati da privati.