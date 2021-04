Restrizioni, l'appello di Domani Motus Liberi: "Apertura intelligente, no al coprifuoco e bar e ristoranti accessibili anche di sera"

In vista della scadenza dell'attuale decreto, il 9 aprile, in maggioranza Domani Motus Liberi spinge per una linea di "apertura intelligente", così scrive, delle attività economiche, con presidi di sicurezza a livello sanitario e facendo controlli, e dà mandato al proprio Segretario, Fabio Righi, di portare avanti questo approccio. Il partito propone di abolire il coprifuoco, aprire tutte le attività economiche, consentire a bar e ristoranti l'apertura al pubblico anche di sera, riaprire i parchi, consentire l'ingresso contingentato nei centri commerciali durante festività e weekend e abolire la mascherina all'aperto se si possono mantenere le distanze. Tra le proposte, quella di aumentare i posti in terapia intensiva come durante il lockdown convertendo l'ospedale in struttura Covid.