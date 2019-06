Rete-Md: al voto in coalizione con nuovi soggetti

Rete riafferma il processo di unificazione in una lista unica assieme all’alleato MD. Questa è la deliberazione dell’assemblea del Movimento che ieri sera ha tracciato la strategia per i mesi a venire. L’unificazione in un’unica lista, già formalizzata prima della campagna referendaria, viene rilanciata nell’ottica di semplificazione del quadro politico, come un contenitore di idee e persone provenienti dalla società civile. Da ora, precisa una nota, inizia un lavoro di allargamento e di diffusione del contenitore di idee che punta a diventare il primo gruppo politico del paese, acquisendo la piena centralità nello scacchiere politico. Di contro, afferma Rete, si intravvedono solamente riesumazioni di vecchi personaggi abusati e partiti politici che si ricompattano dopo essersi separati appena 3 anni fa. Anche con la nuova legge elettorale, conclude la nota, RETE-MD si presenterà in coalizione con nuovi soggetti provenienti dalla società civile, con cui sta già ragionando da mesi per affrontare le basi programmatiche della futura legislatura.