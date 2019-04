Rete: serve una legge elettorale che sia veramente rappresentativa

Rete interviene sulla legge elettorale e si rivolge ai sostenitori del comitato contrario al referendum “la governabilità non è data da una legge – scrivono- che obbliga all’aggregazione indiscriminata di gruppi con anime profondamente diverse, con il solo scopo di ottenere un risultato numerico totale sufficiente a garantirsi l’accesso al ballottaggio, per poi giocarsi tutto costringendo gli elettori delle forze escluse a dover scegliere “il meno peggio” tra quelle rimaste. Ecco perché tra le infinità di ragioni per le quali è necessario correggere questa Legge elettorale, ve n’è una che è imprescindibile: una testa un voto