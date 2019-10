RF: "A chi dobbiamo chiedere notizie sulla sua scomparsa?"

“A San Marino è sparita una Commissione d’Inchiesta, quella che doveva indagare sulle responsabilità politiche nei dissesti bancari: chi indagherà ora sulle eventuali malefatte di coloro che, direttamente o meno, hanno avuto un ruolo nelle vicende che hanno causato danni al sistema e costi enormi per lo Stato?” Così Repubblica Futura che sottolinea l'incertezza dell'attuale situazione, “dopo che qualcuno – fa notare - ha staccato la spina al governo”. Commissione d'inchiesta su tutti i dissesti che, - ricordano - solo la maggioranza da subito voleva - al contrario delle opposizioni - , e alla fine caduta nell'oblio, dopo che Marino Grandoni fece pervenire a tutti i capigruppo consiliari una lettera con tanto di allegati in cui faceva rilevare l'incompatibilità di alcuni suoi membri”. Per RF, “nel migliore dei casi se ne riparlerà forse in primavera, imbarazzi e rapporti di affari di qualcuno permettendo. “L’impressione – concludono - è che il tanto strombazzato “cambio di passo”, che qualcuno ha rivendicato con “la lotta ai poteri forti”, abbia subito un duro colpo di freno”.