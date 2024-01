RF al Governo: "Valorizzare le aree su cui insistono le grandi attività commerciali"

Repubblica Futura accoglie con favore i dati positivi su presenze e fatturato ottenuti nel 2023 da San Marino Outlet Experience, “il più grande investimento privato estero nella storia di San Marino” - ricordano in una nota, ed esorta il Governo ad investire anche sull’area su cui insistono queste attività valorizzandola in termini urbanistici, e investendo in opere – specificano - che possano potenziare l’attrattività dei centri commerciali presenti in zona.

Rf guarda anche al settore della ristorazione: “in questa legislatura, molte attività hanno chiuso i battenti – scrivono - ed altre non hanno mai aperto nonostante gli annunci ad effetto. L’impressione – concludono - è che non c’è un progetto di fondo. Ci sono iniziative personali di singoli Segretari di Stato che all’ultimo miglio della legislatura sono ancora tutte per aria: solo promesse elettorali – chiude la nota - per un altro giro di giostra”.