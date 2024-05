RF contro il "metodo-Canti": dalla mancata applicazione del Prg Boeri al progetto strade sicure 'inesistente'

Sentiamo Nicola Renzi

Repubblica Futura si concentra sulla gestione del territorio e lo fa raccontando “Il paese che non c'è”, ovvero le promesse non rispettate dal governo uscente. Al centro dell'analisi dei sette candidati il Piano Regolatore Generale redatto da Boeri nel 2016 “già pagato dai sammarinesi ma cassato senza plausibili ragioni dalla Segreteria di Stato uscente nonostante fosse realizzato da un professionista di fama mondiale noto per la sua particolare sensibilità ambientale” sottolinea Silvia Santi.

"Perché dobbiamo dare un altro incarico per fare il PRG quando lo avevamo già? Noi siamo favorevoli ad attualizzarlo, siamo favorevoli a riprenderlo in mano e a dargli un nuovo indirizzo politico – commenta Nicola Renzi, - però pensiamo che i soldi dei sammarinesi non possano essere buttati via. Ho fatto un esempio molto chiaro. Quando noi proponiamo le rette degli asili nido gratis, in base all'ISEE, cioè all’indicatore del reddito delle famiglie, probabilmente queste sono voci che sarebbero già tranquillamente coperte evitando delle consulenze che non servono”.

Sonora bocciatura anche per il progetto strade sicure che secondo RF non esiste. “E' l'esempio della propaganda - commenta Matteo Casali – il progetto strade sicure è solo la normale attività di manutenzione stradale. Veniva gestito in maniera virtuosa con la collaborazione dell'Università di San Marino, consulenza cassata a favore di una altra molto più onerosa con il Politecnico di Milano”. Anche Roberto Ercolani critica il metodo Canti e sottolinea come i pareri e le richieste della sua giunta siano stati ignorati e disattesi.

“Sul tema casa assistiamo invece ad un silenzio assordante del Governo – commenta Antonella Mularoni - che non manifesta alcuna preoccupazione per le fasce di popolazione che cercano appartamenti in locazione e che non possono permettersi i canoni stratosferici determinati dalla introduzione delle residenze atipiche, residenze che stanno mostrando tante criticità”. “Nessuno vuole demonizzare il sistema bancario è fondamentale che ci sia in un paese perché funzioni l’economia – conclude Renzi - però nel tempo i cittadini sammarinesi hanno dato tanto al sistema bancario e noi siamo assolutamente convinti che una parte di quegli Npl, che soprattutto sono i mobili, case, strutture, debbano essere dedicati all’edilizia popolare”.

Sulla gestione dei rifiuti è intervenuto Federico Bascucci ribadendo la necessità di potenziare la raccolta porta a porta e la tariffazione puntale, temi rispetto ai quali “negli ultimi 5 anni non è stato fatto niente” conclude. “Questo governo è terrorizzato dalla programmazione - ha chiosato Augusto Michelotti, candidato indipendente – perchè programmare richiede coerenza”.

Nel video l'intervista a Nicola Renzi, capogruppo RF