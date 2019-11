RF: critiche a Civico10 e SSD, "colossale fallimento" del "tavolone"

Il tavolo istituzionale non ha convinto fin dall'inizio Repubblica Futura che ribadisce le critiche e punta il dito contro Civico10 e SSD. “Agli elettricisti intenti a staccare la spina al Governo, abbagliati dalla prospettiva di folgoranti opportunità personali – scrive - inutilmente facemmo presente che stare seduti a un tavolone infinito nel bel mezzo di una campagna elettorale, non aveva molto senso”. Nel Bilancio - approvato con soli 22 voti, nel quasi completo disinteresse di Civico 10 e in un’aula semivuota - mancano, continua RF, grandi riforme, interventi strutturali sulla spesa pubblica, sviluppo, e messa in sicurezza del sistema bancario. Sull’altare di accordi sopra e sotto il tavolone – prosegue RF - si è arrecato anche un danno di non poco conto al Tribunale. Una semplice presa d’atto si è trasformata in una questione politica della quale, come per il processo Mazzini, si occuperà il prossimo Governo. Da questo colossale fallimento – conclude la nota - nascerà comunque qualcosa: il ritorno al passato, che molti chiamano “restaurazione”, officiato dall’asse DC-RETE.