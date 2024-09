Rf: "Giù le mani dal diritto di famiglia, necessari interventi urgenti a sostegno delle famiglie"

Al centro del dibattito politico il tema della denatalità. Obiettivo, del Governo, tramite il segretario competente Stefano Canti, è una riforma del diritto di famiglia, insieme a una serie di misure e incentivi per genitori e figli. Dalle opposizioni, le critiche di Repubblica Futura.

"Giù le mani dal diritto di famiglia", scrive Rf che in Consiglio ha depositato un ordine del giorno, da discutere nel prossimo Consiglio, per arrivare all'insediamento della commissione speciale sull'andamento demografico. Il partito difende la normativa degli anni '80 che si vorrebbe riformare ed esorta Canti a "concentrarsi, piuttosto, sull'insediamento della commissione" e su "misure di natura economica e normativa" per sostenere le famiglie.

Tramite le pagine de La Serenissima, interviene anche Matteo Rossi, capogruppo del Psd, che invita ad adottare, oltre ai soli incentivi economici, un cambiamento culturale che valorizzi "la genitorialità come elemento centrale della società". Ed esorta ad ascoltare concretamente le necessità dei giovani, coinvolgendoli nel percorso decisionale.