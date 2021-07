RF, incontro su scuola e inclusione: “Diversi soprattutto Uguali”

Rf invita la cittadinanza a dibattito su un tema caro: la scuola. Sguardo questa volta a disabilità, integrazione e inclusione. “Vogliamo ricordare i 45 anni dalla legge italiana che nel '77 ha abolito le classi speciali per l'inclusione dei disabili nelle classi scolastiche. E' stato un passaggio storico - dice Fabrizio Perotto – Per RF l'istruzione è il polmone verde della nostra società”. Il ruolo della scuola nel recepire politiche, nello sviluppare pratiche e nel proporre una cultura inclusiva.









Una sfida per Patrizia Pellandra, che richiama - insieme alla scuola - il ruolo della famiglia nell'impostare un percorso per i ragazzi disabili che parta dalla materna per arrivare al contesto sociale allargato, dal lavoro alla dimensione amicale. Si guarderà alla figura dell'insegnante di sostegno, nel suo rapporto con il ragazzo e con il corpo docente: “la scuola è una emergenza che ci interpella – dice Renato Di Nubila – che alla politica e ai decisori chiede di creare le condizioni perché la scuola si rinnovi partendo da un piano organico di formazione di docenti e dirigenti e che proprio in merito alla figura del sostegno chiede sia da vedere “non come un ospite – dice – ma come contitolare delle attività educative con gli altri insegnanti”.Scuola al centro, Repubblica Futura torna a chiedere un passo indietro sullo spostamenti per la scuola di Città.

Nell'incontro con la stampa, Katia Savoretti guarda all'attualità politica. Ricorda “la necessità di vederci chiaro” - dice - rispetto al ruolo del sindaco revisore dell'Azienda di Produzione, con la richiesta avanzata dal partito di acquisire i verbali del CDA, ma su tutto riapre sul capitolo giustizia, chiedendo spiegazioni sul reclutamento esterno di due nuovi magistrati voluto dal dirigente Canzio.

Nel video, l'intervista a Fabrizio Perotto