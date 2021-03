RF su Banca Centrale: paga Pantalone?

In un comunicato stampa Repubblica Futura fa una lunga riflessione su Banca Centrale, “sparita – scrive - dagli schermi radar di Governo e Maggioranza dall'inizio di questa legislatura dopo anni di interpellanze e prese di posizione”. Sulla situazione attuale scrive “abbiamo una raccolta bancaria quasi dimezzata; tre banche private, una banca di Stato e un’altra di proprietà di Banca Centrale, con le società finanziarie quasi scomparse; un Governo che in pochi mesi ha emesso una obbligazione irredimibile di quasi mezzo miliardo di euro, che ha preso un prestito di 150 milioni a scadenza un anno da una multinazionale del food, ed ha collocato un bond per altri 340 milioni solo per finanziare la spesa corrente. E intanto BCSM assume tre dipendenti” . Le tre assunzioni sono- secondo Rf- le uniche certezze attuali insieme all’ibernazione del vice direttore facente funzioni, il maxi pastrocchio BNS, gli esposti in commissione. I vetri neri di via del Voltone possono nascondere l’interno – concludono- ma i costi li paghiamo tutti, opposizione compresa.