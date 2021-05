Rf sul turismo: “Solo approssimazione, manca progettualità”

RF interviene sull'evento proposto a categorie, maggioranza e Congresso da Federico Pedini Amati: il Light Festival, legato alle celebrazioni dantesche, costo 400mila euro. "Il solito vizietto del Governo – scrive RF – quello degli annunci ad effetto”. In un momento delicato e alla vigilia dell'apertura di The Market – dice RF – "ci saremmo aspettati un piano articolato di sostegno al turismo per rilanciare la destinazione come meta turistica, come tutto il territorio italiano e regionale sta facendo". Invece, commenta il partito di opposizione, “solo approssimazione e idee poco chiare”: se si voglia essere meta quale patrimonio Unesco; meta stile Dubai, fatta di giochi di luci e movida; meta di turismo culturale e religioso o destinazione del benessere e dello sport”. Superata "l'euforia degli annunci e delle inaugurazioni – scrive ancora RF – il rischio è che resti poco al Paese con il solo rischio di bruciare risorse senza progettualità".