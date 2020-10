RF sull'avvio dell'azione di sindacato della Reggenza: "Ravvisati dei fatti. Che sia il Collegio Garante a valutarli"

In merito alla deposizione dell'azione di sindacato della Reggenza, Repubblica Futura in una nota risponde alle forze di maggioranza che avevano definito la deposizione una “nuova aggressione”. "Non sfuggirà certo a tutti i cittadini - scrive RF - come, per la maggioranza, quando si tratta di avviare le azioni per cacciare dal tribunale un magistrato tutto sia normale; quando però l’azione di sindacato viene attivata nei confronti di suoi esponenti allora tutto diventa “cieca aggressione”. "Abbiamo ravvisato dei fatti, - continua - che meritano di essere approfonditi, e, rispettosi delle leggi, crediamo che debba essere il Collegio Garante a valutarli".