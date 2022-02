Rf, Valentini: “La sanità è morta”; Renzi: “Basta slabbrare l'impianto normativo per favorire qualcuno”

“La sanità è morta”. Mara Valentini decreta il fallimento della maggioranza e del Governo nella gestione dell'ISS, “terra di conquista della politica” dice - auspicando per il Direttore Bevere "una gestione lontana da condizionamenti”, mentre torna alla relazione da lui portata in Commissione: “Presenta obiettivi più che soluzioni – rileva - ferma ad una fase esplorativa, mentre il Governo è insediato ormai da due anni”. Parla di un sistema sanitario che "era perfetto e che ora non risponde più al principio di universalismo, lontano dalla gente". Denuncia "omertà e silenzi", a tutti i livelli “di un sistema che rende l'uomo servo del potere e non protagonista della democrazia”.

Da qui Nicola Renzi allarga al campo della giustizia, dopo il completamento del pacchetto di riforma: “Disponibili a ragionare sulla introduzione del terzo grado – dice - ma 'no' a norme che possano rappresentare conflitto di interesse o che cambino le carte in tavola quando il 'processo del secolo' sta per finire. In attesa della sentenza dell'appello del Mazzini la maggioranza pensa ad una legge ad hoc perché vada in prescrizione. E' inaccettabile - prosegue – così come è inaccettabile che la riforma sia eventualmente scritta – si domanda - o votata da consiglieri che hanno voce in capitolo nel 'Conto Mazzini' o in altri procedimenti con imputati eccellenti”.

Stoccate alla Dc, ma soprattutto a Rete che – ricorda Renzi - “chiedeva che il giorno dell'arresto cautelare di Gabriele Gatti divenisse festa nazionale e manifestava davanti al carcere portando le arance, e oggi si inventa il terzo grado di giudizio per le stesse persone che allora si volevano colpire”. “Basta slabbrare il nostro impianto normativo per fare favore a qualcuno”.

Anna Tina lancia serate pubbliche a distanza su sanità, imprenditoria, nuove povertà. Ma si parte dalla scuola - il 7 febbraio alle 21 - con insegnanti e genitori si parla di DAD, precariato, accorpamento del plesso di Città a Murata.