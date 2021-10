Riforma mercato del lavoro: incontro tra governo e sindacati in cerca di condivisione

Incontro governo e sindacati, sulla bozza di riforma del mercato del lavoro. Si tratta di un documento che affronta numerose tematiche sulle quali c'è stato un primo confronto generico. Il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini ha incontrato i rappresentanti delle tre sigle sindacali per presentare le linee guida della proposta, divisa in più parti, la prima delle quali verte sugli aspetti relativi al sistema di collocamento e di avvio al lavoro. In attesa di un articolato che consentirà di entrare nel merito di una riforma così importante, i sindacati hanno fatto presente che non accetteranno scadenze a breve termine. Intenzione del Segretario Teodoro Lonfernini sarebbe infatti quella di portare la riforma del mercato del lavoro in prima lettura in Consiglio entro il mese di dicembre, per i sindacati invece è prioritaria, prima di aprire un confronto politico, una discussione che consenta di entrare nel merito dell'articolato, nella speranza di una condivisione.