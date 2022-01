Riforme: riparte il confronto. Lunedì in Congresso di Stato si decide il calendario degli incontri

Dalla prossima settimana, una volta quindi passate le Feste, ripartirà a pieno ritmo l'attività politica sammarinese. In una nota congiunta, le forze di Maggioranza hanno già preannunciato la ripresa del confronto sulle riforme strutturali: previdenza, mercato del lavoro e fiscalità i tre punti fermi su cui concentrare gli sforzi comuni. “Con i prossimi provvedimenti normativi – sottolineano DC, Rete, NpR, DML e gruppo misto di Maggioranza - il nostro Paese dovrà fare un altro passo importante: quello di realizzare in maniera coordinata le riforme strutturali che consentiranno di arrivare alla necessaria sostenibilità economico-sociale della Repubblica”. Riforme di cui si discuterà lunedì 10 gennaio anche in Congresso di Stato: da stabilire proprio il calendario degli incontri con le parti. Già convocato inoltre per mercoledì 12 gennaio l'Ufficio di Presidenza per fissare date e ordine del giorno della sessione di gennaio del Consiglio Grande e Generale.