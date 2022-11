Risoluzione convenzione Sinpar, RF: “Quale strategia? Dove prenderanno i soldi?”

Repubblica Futura torna a puntare il dito sulle spese del Governo - “debito in aumento, AASS sull'orlo del tracollo, le feste organizzate per raccattare qualche voto” – così scrive – per poi focalizzarsi sulla delibera per procedere alla risoluzione della convenzione con la Sinpar. "Un tema affrontato anche nella passata legislatura – ricorda RF - ma fermato dai costi: 20 milioni di euro. Invece, il Governo e Pedini Amati vanno avanti" – dice -, chiedendosi dove si prenderanno “i soldi per liquidare i noti imprenditori soci e come lo Stato gestirà poi i parcheggi”. Rf favorevole alla risoluzione con SINPAR, “vessatoria per lo Stato” - rileva - ma senza ulteriori regali ai soci”. Chiede chiarezza sulle strategie e, "qualora vi siano Segretari con conflitti di interesse impegnati su questo dossier, che si astengano dalla trattativa e dalle decisioni conseguenti”.