Rotonda ai Tavolucci: petizione di Libera consegnata alla Reggenza

Circa 300 le firme raccolte da Libera contro la rotonda sperimentale in zona Tavolucci. Oggi sono state consegnate alla Reggenza da Alessandro Bevitori e Matteo Ciacci. Nei 21 giorni dal sit-in di protesta, i lavori per la rotatoria sono proseguiti a spron battuto. “Ci siamo fatti interpreti del malcontento” - spiegano dal partito - “Vogliamo raccogliere il dissenso dei cittadini – afferma Alessandro Bevitori - che si sono attivati in maniera molto forte non tanto per il progetto in sé ma per il metodo”. Libera si augura che in futuro ci siano maggior coinvolgimento e risparmio di soldi pubblici. Resta alta l'attenzione a sicurezza e viabilità, ma vanno tenute in considerazione – afferma - anche altre questioni: “A sostenerlo – ricorda– non siamo solo noi ma anche esponenti di Governo”. E spera ci siano ancora margini di trattativa per intervenire sul progetto, individuando una nuova destinazione per i due campi da tennis sacrificati. “ Il progetto serve alla cittadinanza – dice Bevitori – ma in maniera diversa”.