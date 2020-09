San Marino 2030: Segretario Righi illustra il progetto nell'evento di Psd e Movimento Democratico

Fabio Righi e Alessandro Rossi

Si è parlato di sviluppo economico legato alla tecnologia nell'ultimo incontro organizzato da Psd e Md. Il confronto - parte di una serie di eventi di approfondimento - ha avuto come ospite il responsabile all'Industria, Fabio Righi. Illustrate le finalità principali di San Marino 2030: progetto che coinvolge, tra gli altri, anche San Marino Innovation. Tecnologia che, per Righi, “gioca un ruolo fondamentale nell'economia reale”.

Big data, servizi offerti dalla blockchain, attività ad alto valore aggiunto sono alcuni degli elementi che possono offrire nuove opportunità. Per il Segretario all'Industria c'è l'esigenza di ridare un'“immagine economica al Paese per riposizionarsi a livello internazionale”. San Marino 2030 è ora nella fase di analisi e programmazione. Fissate le date per definire il progetto: dopo l'ultimo incontro del 31 agosto, il 24 settembre sarà una nuova giornata di lavoro tra il team che se ne occupa, istituzioni e organizzazioni. Lo scopo è avere, per fine dicembre, dei progetti pilota in settori definiti strategici.