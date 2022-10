San Marino e Croazia celebrano 30 anni di relazioni ufficiali

Il trentesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Croazia e San Marino suggellato nella capitale Zagabria, dalla sottoscrizione di due memorandum sulle consultazioni politiche e sulla cooperazione culturale, educativa e scientifica. Ad apporre la firma il Ministro degli Affari Esteri ed Europei croato Gordan Grlić Radman e il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari. Presente anche il Segretario di Stato Andrea Belluzzi che, nella giornata di ieri, ha avuto un bilaterale con il Sottosegretario di Stato croato Krešimir Partl. Ad organizzare le celebrazioni l'Ambasciatore di San Marino in Croazia Marina Emiliani, in collaborazione con il Gruppo di Amicizia Interparlamentare tra Croazia e San Marino e la Banca Kovanica che è controllata dalla Cassa di Risparmio di San Marino. Al centro dei colloqui la collaborazione nella Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica e l'accordo di Associazione tra San Marino e l'Ue, da sempre appoggiato dalla Croazia che ha offerto il suo supporto per il coinvolgimento di San Marino nella Comunità Politica Europea. Posizioni affini, inoltre, per far fronte alle sfide globali conseguenti al conflitto in Ucraina. Nel pomeriggio la delegazione sammarinese ha incontrato il Vice Presidente del Parlamento, Željko Reiner, alla presenza del Presidente del Gruppo di Amicizia Interparlamentare tra Croazia San Marino, Paolo Rondelli e del Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento croato, Gari Cappelli. Le celebrazioni sono proseguite con un Concerto della Corale di San Marino nella prestigiosa Sala dell'Accademia delle Arti e delle Scienze.