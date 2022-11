San Marino, Italia, Ue e paesi Nato votano no alla risoluzione della Federazione Russa contro il nazismo

La terza commissione dell'Assemblea Generale Onu ha adottato la bozza di risoluzione russa sulla "lotta alla glorificazione del nazismo” con il voto favorevole di 106 Stati, mentre 51 – in gran parte paesi Ue e della Nato, ma anche San Marino, Monaco e Andorra - hanno votato contro e 15 si sono astenuti. I contrari hanno motivato il no sostenendo che la Russia strumentalizza la lotta al nazismo per giustificare l'aggressione all'Ucraina. La risoluzione tornerà a dicembre all'esame della plenaria delle Nazioni Unite. “Bisogna analizzare le risoluzioni – commenta il Segretario agli Esteri Luca Beccari - nel testo e nel contesto. Di per sé stessa la risoluzione esprimeva principi condivisibili. Ma allo stesso tempo uno dei motivi di propaganda che ruota attorno alla guerra scatenata dalla Russia è combattere il nazismo in Ucraina e quindi supportare questa risoluzione prestava il fianco alla propaganda russa”.