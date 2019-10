San Marino: nasce un nuovo gruppo di pensiero. Fra gli aderenti anche Andrea Zafferani

Nasce un gruppo di pensiero a San Marino – il cosiddetto Think Tank – di stampo liberale, per l'elaborazione di proposte necessarie a far crescere l’economia e lo sviluppo delle imprese. Fra i firmatari anche il Segretario di Stato al Lavoro Andrea Zafferani.

“Siamo consapevoli che alcuni passaggi importanti siano stati fatti in questa legislatura – scrivono i firmatari elencando alcuni provvedimenti, come la liberalizzazione delle assunzioni – ma è quindi necessario spingere ancora di più su questo fronte”. Obiettivo prioritario deve essere l’efficienza della PA, che deve passare ad esempio da una privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti (con la possibilità di licenziare come avviene nel settore privato), da una managerializzazione dei dirigenti, dall’apertura pomeridiana e al sabato degli uffici. Tutte le proposte – si sottolinea - mirano ad un forte aumento della produttività del lavoro.

Nei prossimi giorni i membri del gruppo presenteranno ufficialmente il Think Tank, con nome e simbolo, e tutti i progetti che intendono spingere. Fra questi la riduzione dell'invadenza del sindacato, definito “uno dei più grandi blocchi al cambiamento”. Il Think Tank – dichiarano - è “aperto all'adesione di chiunque voglia condividere queste idee ed impegnarsi a sostenerle nel paese, nei propri ambiti professionali o associativi”.

