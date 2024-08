San Marino nel piano Mattei per l'Africa, Tajani: "Faremo un incontro specifico"

Nel video gli interventi e l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri

Percorsi di pace ma non solo, per Antonio Tajani ministro degli Esteri. Durante il passaggio dedicato al Piano Mattei per l'Africa, quando ha sottolineato il ruolo che svolgerà l'Italia per valorizzare le risorse nel continente, in platea applaudiva anche il Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri, che a margine dell'incontro ha espresso la volontà al ministro di inserire San Marino all'interno del Piano Mattei. Eventualità che lo stesso Tajani vede favorevolmente. Così come vede favorevolmente lo ius scholae, la cittadinanza italiana concessa a chi compie un ciclo di studi, che lo mette in contrapposizione a Salvini, anche se lui nega vi siano frizioni. Non sono un sovversivo, assicura, tanto meno di sinistra, ma anche il mio cognome ha origini straniere, e strappa applausi alla platea del Meeting. C'è però la manovra economica cui pensare, anche qui mostra di avere le idee chiare.

