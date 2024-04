Sandbox Normative: la novità suscita curiosità nel mondo economico. Righi: "Più facile fare impresa"

Creare un contesto per rendere più facile fare impresa, grazie alla possibilità di modellare norme straordinarie ad hoc per sperimentazioni e progetti economici innovativi. Sono i presupposti alla base del Decreto promulgato su iniziativa della Segreteria di Stato per l'Industria sulle Sandbox Normative, contesto protetto che non va ad intaccare il mercato, la tutela dei consumatori e la concorrenza, in una logica di ricerca e sviluppo. Al di là dei tecnicismi, la materia incuriosisce e fa di San Marino un precursore di questo approccio.

Entra nel dettaglio il Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi: "Sarà possibile sviluppare progetti pilota in collaborazione con le Istituzioni, in un tavolo paragovernativo - fa sapere - che permetterà di aggiungere un elemento assolutamente esclusivo e unico nel panorama internazionale, cioè l'idea di poter modellare la normativa di settimana in settimana, con lo strumento del decreto delegato, e dei regolamenti rispetto alle esigenze del progetto pilota stesso, per un tempo determinato, con una applicazione limitata al progetto pilota, ma questo porterà l'imprenditore a poter lavorare nell'ambito di una cornice di diritto certa; e dall'altra parte per lo Stato, - continua Righi - al termine del progetto pilota, avere probabilmente l'opportunità di sviluppare la più competitiva o la prima norma in un determinato settore. Di fatto - spiega infine - ci collochiamo sul piano internazionale come il più performante acceleratore di impresa, perché agli elementi competitivi del sistema si affianca un elemento unico che è quello della sovranità e dell'autonomia nello sviluppo di normative che nessun altro acceleratore di impresa ha".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi.