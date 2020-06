Scuola: richiesta di tornare a "pieno regime" nell'incontro tra 'Comitato Bimbi e Genitori' e politica

Nel pomeriggio l'incontro tra una delegazione del 'Comitato Bimbi e genitori' e capigruppo e rappresentanti delle forze politiche in Consiglio. I genitori hanno illustrato le loro richieste: riapertura delle scuole a "pieno regime", introduzione dell'educazione all'aperto anche per il nuovo anno scolastico sulla scia dei metodi usati nel nord Europa e avvio dei centri estivi. Partiti e movimenti hanno ascoltato le istanze dei genitori, spiegando che le trasmetteranno al Governo e, allo stesso tempo, facendo presente che su queste materie bisogna trovare una sintesi tra le necessità di ognuno. Ai genitori è stato spiegato, soprattutto da parte della maggioranza, quanto fatto finora sulla scuola. Anche tra le forze politiche c'è chi parla di ritardi sui centri estivi. Per questa sera alle ore 20.30 i membri del comitato si sono dati appuntamento al Multieventi per un "corteo" in auto fino al Kursaal.