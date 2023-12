SdS Beccari a Bruxelles per la chiusura del negoziato con l'Unione Europea

Il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari è a Bruxelles per la conclusione del negoziato relativo all'accordo di associazione con l'Unione europea, un momento decisivo che segna un progresso sostanziale verso la finalizzazione dell'accordo. La settimana scorsa si sono chiusi importanti capitoli come quello finanziario e dei trasporti.

È un incontro cruciale quello con il Vicepresidente della Commissione Europea, Maroš Šefčovič, che porterà al "closing definitivo" delle trattative. Prevista inoltre sempre a Bruxelles, in tarda mattinata, una conferenza stampa alla presenza del Primo Ministro di Andorra, Xavier Espot, proprio per sottolineare comunicativamente questo traguardo.