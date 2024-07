Segreterie e Deleghe: questa, al momento, la fotografia del Governo

Il quadro è pressoché definito. I prossimi incontri di maggioranza – in calendario anche oggi - serviranno per completare gli ultimi aspetti del programma. Nella XXXI legislatura si intende affermare il principio della continuità nella stabilità del contesto economico e sociale, con una spinta anche al cambiamento nei settori che richiedono un processo riformatore. Le quattro forze politiche concordano sulla necessità di una forte capacità progettuale, per massimizzare le opportunità derivanti dall'Accordo di Associazione, la cui attuazione rappresenta – per tutti - la priorità.

Serviranno capacità operativa e unità d'intenti, concetti ribaditi nel programma assieme al valore della collegialità del Congresso di Stato e la massima condivisione nell’azione politica della Maggioranza. Quasi chiusa anche la partita delle deleghe, al momento così distribuite: al Pdcs Affari Esteri e Politici, Cooperazione Economica Internazionale e Telecomunicazioni in co-delega con Alleanza Rifomista; Finanze e Bilancio, con deleghe a Trasporti, transizione digitale, energia; Istruzione e Cultura con deleghe a Università, ricerca scientifica, politiche giovanili; Sanità e Sicurezza Sociale con deleghe ad Affari Sociali e Previdenza; infine Giustizia con deleghe a Famiglia e Pari Opportunità.

Ad AR la Segreteria Industria, Artigianato e Commercio, con deleghe a Ricerca Tecnologica, Sport e Telecomunicazioni in co-delega col Pdcs.

A Libera vanno Territorio e Ambiente, con deleghe ad Agricoltura, Protezione Civile e rapporti con l'Azienda Lavori Pubblici, mentre la Segreteria al Lavoro ha come deleghe Programmazione economica, rapporti con AASS, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

Il Psd ha Turismo, con deleghe a Poste, Cooperazione, Expò, Informazione e Attrazione Investimenti Turistici, mentre sotto gli Interni troviamo Funzione Pubblica, Affari Istituzionali, Rapporti con Giunte di Castello e Semplificazione Normativa.

Ora si attende la Direzione del Pdcs delle 17 che dovrebbe ufficializzare i nomi della sua squadra in Congresso. Rumors darebbero – il condizionale è d'obbligo - oltre ai certi Luca Beccari e Marco Gatti ad Esteri e Finanze, Mariella Mularoni alla Sanità, Teodoro Lonfernini alla Cultura e Stefano Canti alla Giustizia.