Servizio rotta neve, Canti replica: "Inammissibile rifiutarsi di svolgere un servizio"

Non ci sta il Segretario al Territorio, Stefano Canti che, nel ringraziare lo staff tecnico e operativo per il lavoro senza sosta, richiama la straordinarietà dell'evento atmosferico, ricorda le proposte di revisione dell'accordo normativo-economico per il servizio sgombero neve in ottemperanza agli obiettivi nel contratto di lavoro, oggi scaduto. Questa alla base della mancata disponibilità fornita dal personale tecnico esperto che ha svolto il servizio negli ultimi anni. “Non è ammissibile – scrive Canti - che un dipendente pubblico si rifiuti di svolgere un servizio essenziale solo perché a conoscenza di una proposta di modifica organizzativa e della relativa indennità, proposta non ancora presentata alla politica e quindi di fatto non attuativa".