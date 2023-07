Sessione 'calda' per il Consiglio, per la Csdl "si sta tornando al modello di paradiso fiscale"

È la variazione al bilancio il tema centrale della sessione del Consiglio Grande e Generale che comincia domani e proseguirà per tutta la settimana. Tra gli aspetti su cui ci si attende maggiore dibattito, le residenze fiscali non domiciliate. Dalle opposizioni già manifestata forte contrarietà così come da parte dei sindacati che per il 19 luglio hanno preannunciato una mobilitazione in piazza. “Si sta tornando al modello di paradiso fiscale” secondo la Csdl che protesterà anche per rivendicare una equa politica dei redditi. In agenda in seconda lettura il pdl sulle società benefit. Previsto inoltre il dibattito sul negoziato per l'accordo di associazione con l'Ue e un riferimento del Congresso di Stato sulle iniziative assunte a tutela degli interessi pubblici per il per recupero dei danni e dei patrimoni che gli autori di condotte contro l’economia dello Stato potrebbero aver nascosto.