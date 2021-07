Sostegno alla famiglia: verso il Testo Unico. Ugolini: "In atto la ricognizione della normativa in materia"

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia, Massimo Andrea Ugolini

Più interventi a tutela e sostegno della famiglia. Questo l'indirizzo che muove l'azione del Governo sin dai primi mesi dell'anno; obiettivo ribadito nella seduta della Commissione Sanità del 9 luglio scorso. Si lavora ad un Testo Unico che accorpi quel che di buono la normativa vigente già offre, insieme ad una più puntuale revisione delle misure, per colmare lacune e “coordinare al meglio – evidenzia il Segretario di Stato con delega alla Famiglia, Massimo Andrea Ugolini - il sistema di sostegno economico per le famiglie”. Favore bipartisan sulla proposta, al netto delle diverse sensibilità sui temi. In corso la ricognizione della normativa vigente da parte del Gruppo di Lavoro preposto.

