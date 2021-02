Sputnik: Libera chiede allo Spallanzani di integrare l'approfondimento sul vaccino con i dati di San Marino

Il discorso vaccini prosegue anche a livello politico. Libera, tramite una nota, formula una proposta chiedendo all'Istituto Spallanzani di Roma di integrare il suo approfondimento sullo Sputnik con le informazioni sulla campagna vaccinale a San Marino. Nel comunicato un riferimento alla pubblicazione dei dati sul siero russo sulla rivista scientifica Lancet. Il raffronto con il Titano, afferma la forza politica, servirebbe per "estrapolare delle stime sull'efficacia dei vaccini per ridurre il tasso di infezioni", sulla "capacità di ridurre le ospedalizzazioni e le forme gravi della malattia" e per capire gli effetti indiretti, in termini di protezione, per chi non ha ricevuto il vaccino.