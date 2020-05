Strage Capaci, Libera: "Legalità, non uno slogan ma un modo di vivere"

Libera ricorda la strage di Capaci, partendo dal concetto di legalità, come valore e come pratica concreta. “La data del 23 maggio 1992 viene ricordata ogni anno non solo per commemorare le vittime della mafia – scrive libera – ma soprattutto per educare i giovani e ogni cittadino alla legalità, intesa come pratica e rispetto delle leggi per la costruzione e la promozione del bene della collettività”. Ricorda il periodo di isolamento che tutti abbiamo vissuto: “mai come oggi sentiamo l'esigenza di tornare alla vita sociale, che tanto ci è mancata e che oggi più che mai deve essere improntata alla legalità”. In questa direzione Libera esprime fiducia nel Tribunale perché “i processi vadano avanti – scrive – si restituisca il maltolto alla collettività e si prosegua il percorso di legalità avviato sul sistema bancario”.