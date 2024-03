Superato lo stallo sul decreto "Righi", permane l'incertezza sulla Reggenza

Pare per ora superato lo stallo della precedente sessione quando l'esame del decreto delegato sulle attività economiche portato in aula dal Segretario di Stato Fabio Righi era stato sospeso. Approvati due emendamenti concordati dal Governo con partiti di opposizione: il primo con Libera, sostenuto anche da Rf, e il secondo – in seduta serale – con Rete. Oggi l'esame riprende dall'articolo 10, sui 37 complessivi, oltre ad alcuni emendamenti, sia del Governo, sia dei partiti di opposizione.

A un giorno dall'elezione dei Capitani Reggenti, intanto, non ancora ufficializzata la designazione del secondo candidato alla suprema magistratura, mentre la Dc già la scorsa settimana aveva indicato Italo Righi. Sia esponenti di Libera che di Rete, durante il comma comunicazioni, si sono detti favorevoli ad una Reggenza di Garanzia, alla luce dei numeri risicati della maggioranza. Permane da parte del Psd l'indisponibilità a sostenere un eventuale candidato espressione di Alleanza Riformista.