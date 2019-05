The Market, il Segretario Guidi "il cantiere riaprirà a breve"

La serata SSD

I lavori al cantiere “The Market”, fermi dai primi di aprile per via del blocco dei pagamenti di banca Cis, ripartiranno tra qualche giorno. È il Segretario per le Finanze Eva Guidi ad annunciarlo nel corso della serata pubblica di ieri a Murata, incontro che Ssd ha proposto alla cittadinanza per confrontarsi sulla situazione economica e finanziaria della Repubblica di San Marino e sulle scelte politiche che il governo intende mettere in campo per superare le criticità. Tra i relatori anche il Presidente della Commissione Finanze, Roberto Carlini ed il Segretario Politico di SSD, Alessandro Bevitori. Il Segretario avrebbe in sostanza confermato le parole da Maurizio Borletti che ai nostri microfoni aveva anticipato il fatto “che si stavano valutando alternative al CIS” e messo un punto alla polemica sullo 'sblocco su misura'. “Quella del Cis e' una situazione difficile che speriamo di risolvere quanto prima- ha detto, prospettando ancora una volta la 'soluzione interna ed esterna', ma il blocco dei pagamenti vale per tutti” . Nel corso della serata, la terza per il tesseramento SSD, si è anche parlato di pensioni, Iva e di percorso di associazione verso l'Europa in ottica di sicurezza bancaria.

Accelera intanto il percorso di avvicinamento a Riforme e Sviluppo: le due delegazioni si sono incontrate ieri a Domagnano. Un confronto che ha condotto Ssd e ReS a definire un iter comune che le vedrà insieme a partire dalla prossima legislatura, pur nel rispetto della reciproca autonomia decisionale e dei ruoli attualmente ricoperti in maggioranza e all'opposizione. Obiettivo: giungere alla creazione di un soggetto politico che possa rappresentare la più ampia base che faccia riferimento alle forze riformiste. Con la mano tesa anche ad altre forze politiche, pronte a condividere un metodo che punta sulla coesione sociale.