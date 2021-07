Tokyo: i Capitani Reggenti ricevuti dall'imperatore Naruhito con gli altri Capi di Stato [fotogallery]

Una fitta giornata di incontri per la delegazione sammarinese in Giappone, a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2020. Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini hanno raggiunto l'Imperial Palace per l'incontro con l'imperatore del Giappone Naruhito, con loro anche i Capi di Stato degli altri Paesi presenti a Tokyo. Dal presidente francese Macron, ad Alberto II di Monaco; dalla first lady americana Jill Biden al Grand Duca del Lussemburgo, e ancora Armenia, Polonia e Montenegro. Con i quali i Reggenti si sono intrattenuti per un breve saluto.