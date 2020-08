Tomasetti contro Buriani: riunione interlocutoria della Commissione Affari di Giustizia

Massimo riserbo sulla Commissione Affari di Giustizia di ieri sera a Palazzo Pubblico. Condizionale d'obbligo, quindi, su ciò che è avvenuto anche se si sarebbe trattato di una riunione interlocutoria dedicata all'esposto contro il Commissario della Legge Buriani, presentato alla commissione dalla Presidente di Banca Centrale Tomasetti. Sarebbe stato messo a disposizione dei commissari il fascicolo d'indagine nei confronti di Tomasetti e Gozi, conclusosi con l'archiviazione. La commissione tornerà a riunirsi martedì 18 agosto alle ore 14 una volta che le carte saranno state esaminate, per poi assumere le eventuali determinazioni. La riunione di ieri sera si è conclusa all'1,30 circa. Non era presente il commissario di Npr Iro Belluzzi che, pur dimissionario, non è ancora stato sostituito.