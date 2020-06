Turismo, la ricetta del rilancio di RF

In una nota RF richiama la drammaticità della situazione della filiera turistica delineata da USOT e ribadisce la necessità di un piano marketing efficace che presenti la Repubblica come un paese sicuro dal punto di vista sanitario, dove alloggiare in tranquillità; la messa in campo di driver efficaci che possano attrarre turisti in Repubblica per più di qualche ora, la possibilità di accedere al credito bancario a lungo termine, fino a 25-30 mila euro, con garanzia pubblica al 100% e con istruttorie molto limitate, legando l’importo al fatturato o al costo del personale e la possibilità di mettere a disposizione risorse economiche (tramite un voucher spendibile, naturalmente in euro e non in improbabili certificati fiscali) per dare ai turisti che sceglieranno di sostare in Repubblica almeno 1 o 2 notti “la possibilità di acquistare beni e servizi nel nostro paese, dando così lavoro ed entrate non solo agli alberghi ma anche a tutte le attività commerciali, ai ristoranti e bar, ai servizi al turismo che in questo momento sono alle prese con un drastico calo della domanda”.

