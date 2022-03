Ucraina: primo confronto tra governo e parti interessate per decidere gli aiuti ai profughi

Il Governo l'aveva annunciata: una cabina di regia per coordinare e rendere maggiormente efficaci gli aiuti ai cittadini ucraini. A Palazzo Begni il primo incontro tra le parti interessate e coinvolte in iniziative di solidarietà: Segreteria Esteri e Dipartimento faranno da collettore di tutte le iniziative.

Come primo atto la ricognizione delle differenti azioni messe in campo, chiedendo di conoscere eventuali manifestazioni di disponibilità all’accoglienza, nell’ambito prevalente dei ricongiungimenti familiari, in considerazione del numero elevato di cittadini ucraini presenti a San Marino, quasi 400, soprattutto badanti. Sul fronte politico il Congresso ha definito un decreto che detterà le misure straordinarie adottate per agevolare l’ingresso e il soggiorno a San Marino dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

L’accoglienza in primis in strutture statali o nella immediata disponibilità delle Istituzioni, nonché presso famiglie che potranno generosamente accogliere, nelle loro abitazioni, i familiari degli ucraini che, a vario titolo, vivono ora Sul Titano. Sarà garantito - spiegano gli Esteri in una nota - il soggiorno dei cittadini ucraini fino al raggiungimento di disponibilità in Repubblica.

Al Dipartimento è presente un’Unità dedicata, per rispondere ad ogni istanza e richiesta di informazioni circa modalità di ingresso e di accoglienza e per coadiuvare l’attività stessa delle associazioni, i cui recapiti saranno resi noti al più presto.