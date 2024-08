UdP: il 26 agosto torna a riunirsi il Consiglio Grande e Generale

Si è riunito in mattinata l'Ufficio di Presidenza in vista del Consiglio Grande e Generale che riprende lunedì 26 agosto e si protrarrà non fino al 29 - come precedentemente fissato – ma fino al 30 agosto, inserendo in quella data il comma comunicazioni e la nomina dei membri del Collegio dei Garanti. La prima parte della stessa sessione si è chiusa anticipatamente il 1° agosto con tre ordini del giorno presentati dalla maggioranza, Rete ed Rf sulla Palestina; odg che saranno votati proprio al termine della sessione di fine agosto, dopo i decreti.

La prossima settimana è anche previsto l'insediamento delle Commissioni consiliari permanenti e del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare.