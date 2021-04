Unanimità in aula su rete sentieristica e "long covid"

I lavori dell'aula riprenderanno alle 15 con la prosecuzione del dibattito preliminare all'esame, con procedura di urgenza, del progetto di legge sull'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Bambine e bambini come quelli dei campi profughi di Samos e di altre isole greche dove sopravvivono, senza genitori, in condizioni disperate e disumane. Si tratta di un pdl sostenuto da tutti i gruppi consiliari e redatto con il contributo e l'impulso di numerose associazioni e della società civile.









Arriva in aula dopo l'approvazione, all'unanimità, di un ordine del giorno presentato dal consigliere Sara Conti e votato lo scorso 1° luglio. Unanimità che l'aula ha trovato, in mattinata, anche su due altri aspetti: prima l'ordine del giorno sul Long Covid (che prevede una serie di impegni compresa la sensibilizzazione del Comitato Esecutivo Iss sul riconoscimento dei postumi a lungo termine del Covid 19) poi il progetto di legge sulla rete sentieristica della Repubblica di San Marino. Un provvedimento che tutela, promuove e regolamenta lo sviluppo di una realtà - in gran parte già esistente - apprezzata da tanti sammarinesi e con evidenti ricadute a livello turistico.

La rete sentieristica, per un totale di circa 110 km, ricomprende “Il Cammino del Titano”, otto itinerari tematici e 18 di collegamento con i sentieri del “Cai” fuori confine. I sentieri saranno percorribili a piedi e laddove possibile anche a cavallo, in bicicletta - compresa quella elettrica - e con veicoli utilizzati da persone con disabilità. Sempre in mattinata, la ratifica degli ultimi due decreti Covid. Il secondo è stato modificato con l'approvazione di un emendamento di RF che autorizza bar e ristoranti a mettere a disposizione della clientela giornali e riviste per la lettura, superando il divieto previsto finora dalle restrizioni sanitarie per la pandemia.