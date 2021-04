Tregua in aula: una giornata all'insegna dell'unanimità

L'unanimità, raggiunta oggi in più occasioni ha fatto dimenticare -almeno per un giorno - i contrasti, anche molto aspri, che da tempo caratterizzano abitualmente la sedute del Consiglio Grande e Generale. Clima disteso fin dalla mattinata con l'accoglimento di un emendamento di RF, ai decreti covid in ratifica, per consentire di nuovo la lettura dei quotidiani e delle riviste nei locali pubblici. L'aula ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto da Repubblica Futura, e modificato in accordo con la maggioranza, volto a far riconoscere, a San Marino, l’esistenza del Long Covid e quindi un percorso di assistenza adeguata. Tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, anche sulla legge, proposta dalla segreteria al territorio, che tutela, valorizza e regolamenta la rete sentieristica sammarinese che - tra “Cammino del Titano”, otto itinerari tematici e 18 di collegamento con i sentieri del “Cai” fuori confine - si sviluppa per oltre 110 km, tocca tutti i nove castelli e rappresenta, sempre più, un elemento di richiamo turistico.







Nel pomeriggio aula nuovamente compatta, senza eccezioni, nell'approvazione della legge per l'accoglimento a San Marino di minori stranieri non accompagnati. Bambine e bambini come quelli dei campi profughi di Samos e di altre isole greche, dove sopravvivono, senza genitori, in condizioni disperate e disumane. Il progetto di legge è stato redatto con il contributo di numerose associazioni e della società civile. Il provvedimento è arrivato in aula dopo l'approvazione, all'unanimità, di un ordine del giorno presentato dal consigliere Sara Conti e votato lo scorso 1° luglio. Riconosciuto un ruolo importante, nella predisposizione del Progetto di legge, anche al Presidente della Commissione Esteri Paolo Rondelli. La possibilità di accogliere in affidamento è aperta a famiglie e anche a singole persone, in possesso di precisi requisiti, anagrafici, morali ed economici. A seguire sono stati esaminati tre progetti di legge in prima lettura che dunque dovranno passare in commissione prima di tornare in aula per l'approvazione definitiva. Riguardano l'aggiornamento della normativa sui crimini informatici, l'armonizzazione della disciplina sammarinese a quella europea in materia di brevetto dei farmaci, il recepimento di linee guida europee ed internazionali nella conduzione di sperimentazioni cliniche dei medicinali e infine la disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis, destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico.