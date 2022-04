Università, accordo su Erasmus, Belluzzi: “Opportunità su più piani”

l'intervista ad Andrea Belluzzi

Un accordo quadro, quello siglato con l'Agenzia Indire – una delle due organizzazione italiane a curare i progetti di scambio Erasmus Plus – “che apre una rotta”. Così il Segretario all'Università, Andrea Belluzzi, che ricorda le tappe: dal regolamento europeo che, per la prima volta menzionando i microstati terzi rispetto all'Unione ha aperto il percorso, fino al lavoro svolto insieme a Segreteria Esteri e Centro Ricerca Relazioni Internazionali. La strada è tracciata, ora va sostanziata nella gestione e nell'organizzazione, ricordando come “proprio nello scambio culturale si possa costruire l'identità di cittadino dell'Unione” - dice Belluzzi - partendo dalla “certezza di una opportunità reciproca: per i nostri giovani significa avere un percorso formativo all'estero, al pari degli altri cittadini dell'UE e quindi acquisire anche coscienza dei valori del contesto dell'UE, ma – ricorda Belluzzi - ci saranno anche ricadute nella presenza di studenti dell'Unione che sceglieranno come tappa del loro percorso formativo l'Università sammarinese”. E stando proprio all'Agenzia Indire è già alto l'interesse dei giovani europei verso l'Ateneo del Titano.

Nel video, l'intervista al Segretario di stato alla Cultura, Andrea Belluzzi