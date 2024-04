Venturini (Pdcs): "Pronti alle elezioni mantenendo il confronto"

Tramontato il progetto di una grossa coalizione, la DC si concentra sul programma, e alla luce delle grandi sfide che attendono la prossima legislatura, ritiene fondamentale una maggioranza ampia e rappresentativa, che possa garantire governabilità al paese, forte nei numeri ed unita sulle cose da fare. Il confronto con le altre forze politiche, dunque, va avanti, in cerca di condivisioni anche in chiave post elettorale.

“Anche se ci sono ancora riflessioni in corso penso che ormai, con gli ultimi atti, possa dirsi conclusa l'ipotesi della grande coalizione” - commenta il Segretario del Pdcs Gian Carlo Venturini. “È ovvio che per le cose da fare nella prossima legislatura serva una coalizione ampia nei numeri ma soprattutto coesa negli intendimenti. Quindi stiamo lavorando molto sul programma e sulla definizione della lista dei candidati e stiamo cercando anche altre condivisioni sui temi programmatici per valutare, sia nella fase pre-elettorale che post elezioni, una possibilità di aggregazione”.

Forte la convergenza sui temi con Alleanza Riformista, che sta costruendo una lista unica formata – scrive - da Movimento Ideali Socialisti, Noi Sammarinesi, la componente socialista di AR ed Ēlego. “Non solo semplificherà il panorama politico – si legge in una nota - ma costituisce anche un ulteriore fondamentale passo nel percorso di dialogo e collaborazione con il PDCS”.

“Con loro – afferma il Segretario DC - abbiamo trovato sin da subito una buona condivisione dei punti programmatici e quindi prosegue questo confronto che sicuramente porterà in tempi brevi al consolidamento di una coalizione per le prossime elezioni”.

Infine, guardando all'attuale situazione politica, in fermento sul fronte delle alleanze, Venturini commenta così: “Credo che in questa fase in alcune forze politiche regni ancora un certa confusione. Noi siamo pronti ad andare alle elezioni. Vogliamo presentarci ai cittadini con un programma chiaro, preciso e che dia le risposte di cui la gente ha bisogno. Mantenendo allo stesso tempo dialogo e confronto anche con le altre forze politiche, proprio per ricercare condivisione ed eventualmente trovare la definizione di una maggioranza ampia non solo nei numeri ma anche negli intenti”.