Verso le elezioni: il Ps punta sulle riforme istituzionali

Il Partito Socialista elabora un proprio Programma in vista delle elezioni e guarda in particolare alle riforme istituzionali. Sull'Istituto Reggenziale, ritengono sia necessario porre dei limiti di età per accedervi o “subordinarne l'elezione alla presenza in Consiglio per almeno una legislatura”; per il Ps inoltre il Consiglio Grande e Generale deve recuperare appieno la centralità della discussione, dell'approvazione e del controllo sull'applicazione delle proprie deliberazioni; i Socialisti, infine, sostengono che le Commissioni consiliari debbano tornare al loro ruolo consultivo originario: “Non possono e non devono sostituirsi al ruolo centrale del Consiglio” - conclude il Ps.